6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 5 смотреть онлайн

Сюжет

Учитель математики Ольга Маловик рассказывает о положительных и отрицательных числах, их изображении на координатной прямой, учит сравнивать их и решать уравнения и неравенства, содержащие модуль числа.

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