WinkСериалы6 класс. МатематикаПоложительные и отрицательные числа
6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 5 смотреть онлайн
7.62019, Положительные и отрицательные числа 6 серий
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Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости
Сюжет
Учитель математики Ольга Маловик рассказывает о положительных и отрицательных числах, их изображении на координатной прямой, учит сравнивать их и решать уравнения и неравенства, содержащие модуль числа.
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