6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 8 смотреть онлайн

Сюжет

Преподаватель Ольга Маловик объясняет правила решения уравнений и учит выполнять арифметические действия с уравнениями.

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