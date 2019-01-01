WinkСериалы6 класс. МатематикаРешение уравненийРешение уравнений (Вольфсон Г.И.)
6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 8 серия 6 смотреть онлайн
7.62019, Решение уравнений (Вольфсон Г.И.)
Образовательные0+
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Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости
Сюжет
На этом уроке вы узнаете, какие свойства уравнений можно применять при их решении. Вы познакомитесь с определением линейного уравнения и уравнения, сводящегося к линейному. Разобранные примеры и упражнения проиллюстрируют применение рассмотренных правил и позволят связать новый и ранее изученный материал в единое целое.
Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Уравнения и неравенства»
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