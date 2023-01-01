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6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн
7.62019, Отношения и пропорции 10 серий
Образовательные0+
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Сезоны и серии
Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости
- 0+14 мин
6 класс. Математика
Сезон 4 Серия 1
- 0+13 мин
6 класс. Математика
Сезон 4 Серия 2
- 0+11 мин
6 класс. Математика
Сезон 4 Серия 3
- 0+30 мин
6 класс. Математика
Сезон 4 Серия 4
- 0+10 мин
6 класс. Математика
Сезон 4 Серия 5
- 0+11 мин
6 класс. Математика
Сезон 4 Серия 6
- 0+12 мин
6 класс. Математика
Сезон 4 Серия 7
- 0+20 мин
6 класс. Математика
Сезон 4 Серия 8
- 0+20 мин
6 класс. Математика
Сезон 4 Сер�ия 9
- 0+17 мин
6 класс. Математика
Сезон 4 Серия 10
Сюжет
Преподаватель математики Ольга Маловик рассказывает о понятиях отношения и пропорции. В этом разделе школьники изучат формулы площади круга и длины окружности.
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