6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

Сюжет

Преподаватель математики Ольга Маловик рассказывает о понятиях отношения и пропорции. В этом разделе школьники изучат формулы площади круга и длины окружности.

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