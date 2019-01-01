Отношения
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6 класс. Математика
Отношения и пропорции
Отношения

6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

7.62019, Отношения
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости

Сюжет

На этом уроке мы узнаем, как находить отношения двух и более чисел, научимся сравнивать объекты по их отношениям. Попрактикуем решение задач на отношения во всех их формах, включая задачи на проценты и отношения без конкретных величин.

Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть уроки:

«Измерение»

«Связь числа и геометрии. Часть 1. Измерения в геометрии. Свойства фигур»

«Тригонометрия»

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