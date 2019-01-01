6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы узнаем, как находить отношения двух и более чисел, научимся сравнивать объекты по их отношениям. Попрактикуем решение задач на отношения во всех их формах, включая задачи на проценты и отношения без конкретных величин.



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