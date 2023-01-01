6 класс. Математика
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6 класс. Математика

6 класс. Математика (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.62019, 6 класс. Математика 9 сезонов
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости

Сюжет

Опытный учитель объясняет весь курс школьной математики за 6 класс. В коротких роликах рассматриваются темы делимости чисел, действий с обыкновенными дробями, отношений и пропорций, изучаются отрицательные и положительные числа.
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