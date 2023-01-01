6 класс. Математика (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Опытный учитель объясняет весь курс школьной математики за 6 класс. В коротких роликах рассматриваются темы делимости чисел, действий с обыкновенными дробями, отношений и пропорций, изучаются отрицательные и положительные числа.

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