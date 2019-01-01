6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке вы узнаете, что такое наибольший общий делитель (НОД), ознакомитесь с несколькими его свойствами, рассмотрите примеры и решите задачи для лучшего понимания темы.



Если у вас возникнет сложность в понимании тему, рекомендуем посмотреть урок «Число как объект изучения (Теория чисел)»







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