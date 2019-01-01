Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Часть 1. НОД (Слупко М.В.)
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6 класс. Математика
Делимость чисел
Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Часть 1. НОД (Слупко М.В.)

6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.62019, Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Часть 1. НОД (Слупко М.В.)
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости

Сюжет

На этом уроке вы узнаете, что такое наибольший общий делитель (НОД), ознакомитесь с несколькими его свойствами, рассмотрите примеры и решите задачи для лучшего понимания темы.

Если у вас возникнет сложность в понимании тему, рекомендуем посмотреть урок «Число как объект изучения (Теория чисел)»


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