6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Вместе с учителем математики Ольгой Маловик изучаем понятия делителя и кратного, применяем признаки делимости, раскладываем число на простые множители, преобразуем, складываем и вычитаем дроби.

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