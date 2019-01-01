6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы узнаем, что такое признак делимости «по сумме цифр», узнаем, как его применять. Вспомним признак делимости «по последней цифре». Научимся использовать оба признака сразу и узнаем, когда это можно делать, а когда нельзя.



Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Число как объект изучения (Теория чисел)».



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