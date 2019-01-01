Признаки делимости на 9 и на 3
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6 класс. Математика
Делимость чисел
Признаки делимости на 9 и на 3

6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.62019, Признаки делимости на 9 и на 3
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости

Сюжет

На этом уроке мы узнаем, что такое признак делимости «по сумме цифр», узнаем, как его применять. Вспомним признак делимости «по последней цифре». Научимся использовать оба признака сразу и узнаем, когда это можно делать, а когда нельзя.

Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Число как объект изучения (Теория чисел)».

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