6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 9 смотреть онлайн

Сюжет

Шестиклассники познакомятся с перпендикулярными и параллельными прямыми, узнают о прямоугольной системе координат, научатся строить и читать графики и столбчатые диаграммы.

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