WinkСериалы6 класс. МатематикаКоординаты на плоскости
6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 9 смотреть онлайн
7.62019, Координаты на плоскости 4 серии
Образовательные0+
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Сезоны и серии
Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости
Сюжет
Шестиклассники познакомятся с перпендикулярными и параллельными прямыми, узнают о прямоугольной системе координат, научатся строить и читать графики и столбчатые диаграммы.
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