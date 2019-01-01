WinkСериалы6 класс. МатематикаКоординаты на плоскостиПараллельные и перпендикулярные прямые
6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн
7.62019, Параллельные и перпендикулярные прямые
Образовательные0+
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Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости
Сюжет
На этом уроке мы узнаем, что такое параллельные и перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. Также мы научимся строить перпендикулярные прямые.
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