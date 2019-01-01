6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы узнаем, что такое параллельные и перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. Также мы научимся строить перпендикулярные прямые.





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