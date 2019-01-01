6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

В течение этого урока мы познакомимся со столбчатыми диаграммами, научимся ими пользоваться. Определим, в каких случаях удобнее использовать круговые диаграммы, а в каких ; столбчатые. Научимся применять диаграммы в реальной жизни.







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