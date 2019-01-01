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6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн
7.62019, Столбчатые диаграммы
Образовательные0+
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Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости
Сюжет
В течение этого урока мы познакомимся со столбчатыми диаграммами, научимся ими пользоваться. Определим, в каких случаях удобнее использовать круговые диаграммы, а в каких ; столбчатые. Научимся применять диаграммы в реальной жизни.
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