Простые и составные числа
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6 класс. Математика
Делимость чисел
Простые и составные числа

6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.62019, Простые и составные числа
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости

Сюжет

На этом уроке вы познакомитесь с простыми и составными числами. Кроме того, повторите, что такое натуральный ряд чисел. Сможете определить в нем простые и составные числа. Узнаете, что такое решето Эратосфена. Выделите группы натуральных чисел. Узнаете основную теорему арифметики. Научитесь раскладывать составные числа на простые множители.

Если у вас возникнет сложность в понимании тему, рекомендуем посмотреть урок «Число как объект изучения (Теория чисел)».

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