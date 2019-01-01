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6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
7.62019, Простые и составные числа
Образовательные0+
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Сезоны и серии
Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости
- 0+14 мин
6 класс. Математика
Сезон 1 Серия 1
- 0+15 мин
6 класс. Математика
Сезон 1 Серия 2
- 0+15 мин
6 класс. Математика
Сезон 1 Серия 3
- 0+7 мин
6 класс. Математика
Сезон 1 Серия 4
- 0+18 мин
6 класс. Математика
Сезон 1 Серия 5
- 0+26 мин
6 класс. Математика
Сезон 1 Серия 6
- 0+17 мин
6 класс. Математика
Сезон 1 Серия 7
- 0+23 мин
6 класс. Математика
Сезон 1 Серия 8
- 0+12 мин
6 класс. Математика
Сезон 1 Серия 9
- 0+10 мин
6 класс. Математика
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
На этом уроке вы познакомитесь с простыми и составными числами. Кроме того, повторите, что такое натуральный ряд чисел. Сможете определить в нем простые и составные числа. Узнаете, что такое решето Эратосфена. Выделите группы натуральных чисел. Узнаете основную теорему арифметики. Научитесь раскладывать составные числа на простые множители.
Если у вас возникнет сложность в понимании тему, рекомендуем посмотреть урок «Число как объект изучения (Теория чисел)».
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