6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Этот урок посвящён приведению подобных слагаемых. Мы узнаем, что такое коэффициент, дадим определение термину «подобные слагаемые». Далее сформулируем правило, по которому складываются подобные слагаемые, и упростим несколько выражений с помощью этого правила.



Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Упрощение выражений»



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