WinkСериалы6 класс. МатематикаРешение уравненийПриведение подобных слагаемых (Вольфсон Г.И.)
6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн
7.62019, Приведение подобных слагаемых (Вольфсон Г.И.)
Образовательные0+
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Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости
Сюжет
Этот урок посвящён приведению подобных слагаемых. Мы узнаем, что такое коэффициент, дадим определение термину «подобные слагаемые». Далее сформулируем правило, по которому складываются подобные слагаемые, и упростим несколько выражений с помощью этого правила.
Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Упрощение выражений»
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