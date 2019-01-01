6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы вспомним основные свойства действий с числами. Мы не только повторим основные свойства, но и научимся применять их к рациональным числам. Все полученные знания закрепим с помощью решения примеров.





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