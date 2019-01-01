WinkСериалы6 класс. МатематикаУмножение и деление положительных и отрицательных чиселСвойства действий с рациональными числами
6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн
7.62019, Свойства действий с рациональными числами
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Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости
Сюжет
На этом уроке мы вспомним основные свойства действий с числами. Мы не только повторим основные свойства, но и научимся применять их к рациональным числам. Все полученные знания закрепим с помощью решения примеров.
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