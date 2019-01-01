6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы познакомимся с множеством рациональных чисел. Разберем основные свойства рациональных чисел, научимся переводить десятичные дроби в обыкновенные и наоборот.





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