WinkСериалы6 класс. МатематикаУмножение и деление положительных и отрицательных чиселУмножение положительных и отрицательных чисел
6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн
7.62019, Умножение положительных и отрицательных чисел
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Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости
Сюжет
На этом уроке мы повторим правила сложения положительных и отрицательных чисел. Также научимся умножать числа с разными знаками и узнаем правила знаков для умножения. Рассмотрим примеры умножения положительных и отрицательных чисел.
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