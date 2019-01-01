Умножение положительных и отрицательных чисел
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6 класс. Математика
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
Умножение положительных и отрицательных чисел

6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

7.62019, Умножение положительных и отрицательных чисел
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости

Сюжет

На этом уроке мы повторим правила сложения положительных и отрицательных чисел. Также научимся умножать числа с разными знаками и узнаем правила знаков для умножения. Рассмотрим примеры умножения положительных и отрицательных чисел.

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