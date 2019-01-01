6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы повторим правила сложения положительных и отрицательных чисел. Также научимся умножать числа с разными знаками и узнаем правила знаков для умножения. Рассмотрим примеры умножения положительных и отрицательных чисел.





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