6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы поговорим о делении чисел с разными знаками, а также о делении отрицательных чисел. Кроме того, разберём несколько примеров.





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