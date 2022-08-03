Зверопой 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Комедийный мюзикл «Зверопой 2» — мультфильм 2021 года о том, как важно верить в мечту.
После успеха первого шоу владелец театра коала Бастер Мун хочет большего — он мечтает покорить столицу шоу-бизнеса. Вместе со своей командой зверей-артистов он отправляется в мегаполис, чтобы поставить грандиозное представление. Но есть загвоздка: ради контракта Бастер пообещал продюсерам участие и рок-звезды прошлого — льва Клэй Кэллоуэя, который давно ушел со сцены и ведет жизнь затворника. Теперь героям предстоит не только придумать потрясающий мюзикл, но и уговорить Кэллоуэя поверить в музыку снова.
Запоминающиеся музыкальные номера, харизматичные персонажи и вдохновляющий посыл — если вы искали фильм, который зарядит энергией и напомнит, что главное — не сдаваться, то пришли по адресу. Смотреть «Зверопой 2» будет интересно зрителям всех возрастов.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
- Режиссёр
Гарт
Дженнингс
- ТКАктриса
Тори
Келли
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актёр
Тэрон
Эджертон
- Актёр
Ник
Кролл
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Гарт
Дженнингс
- ДСАктриса
Дженнифер
Сондерс
- ЧПАктриса
Челси
Перетти
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Бобби
Каннавале
- Сценарист
Гарт
Дженнингс
- Продюсер
Джанет
Хили
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- РТПродюсер
Роберт
Тейлор
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ГПМонтажёр
Грегори
Перлер
- ДТКомпозитор
Джоби
Тэлбот