Зверопой 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Зверопой 2
9.22021, Sing 2
Мультфильм, Семейный105 мин6+

Комедийный мюзикл «Зверопой 2» — мультфильм 2021 года о том, как важно верить в мечту.

После успеха первого шоу владелец театра коала Бастер Мун хочет большего — он мечтает покорить столицу шоу-бизнеса. Вместе со своей командой зверей-артистов он отправляется в мегаполис, чтобы поставить грандиозное представление. Но есть загвоздка: ради контракта Бастер пообещал продюсерам участие и рок-звезды прошлого — льва Клэй Кэллоуэя, который давно ушел со сцены и ведет жизнь затворника. Теперь героям предстоит не только придумать потрясающий мюзикл, но и уговорить Кэллоуэя поверить в музыку снова.

Запоминающиеся музыкальные номера, харизматичные персонажи и вдохновляющий посыл — если вы искали фильм, который зарядит энергией и напомнит, что главное — не сдаваться, то пришли по адресу. Смотреть «Зверопой 2» будет интересно зрителям всех возрастов.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зверопой 2»