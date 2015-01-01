Золушка (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Как встретить принца в лесу и стать счастливой? Экранизация любимой сказки из детства с Лили Джеймс, Хеленой Бонэм Картер и Кейт Бланшетт.
После смерти матери Эллы ее отец женился на жестокой и суровой леди Тремэйн — так из любимой дочери девушка превратилась в служанку-Золушку. Элле целыми днями приходится мыть, чистить и убирать, а заодно сносить придирки и насмешки мачехи и сводных сестер. Однако ее жизнь кардинально меняется после случайной встречи с таинственным юношей... Чтобы увидеть его снова, Золушке нужно пробраться в замок — с этим поможет не кто иной, как фея-крестная. Счастливая Элла, убегая с бала, теряет на лестнице туфельку, еще не зная, что найдет ее тот самый таинственный незнакомец, который, конечно, окажется принцем. Чем закончится романтическая история — найдет ли юноша свою возлюбленную, скрытую под маской служанки?
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Кино для детей, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Кеннет
Брана
- ЛДАктриса
Лили
Джеймс
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Ричард
Мэдден
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- НААктёр
Нонсо
Анози
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- СМАктриса
Софи
Макшера
- ХГАктриса
Холлидей
Грейнджер
- ДДАктёр
Дерек
Джекоби
- Актёр
Бен
Чаплин
- Сценарист
Крис
Вайц
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- ЭШПродюсер
Эллисон
Шермур
- Продюсер
Тим
Льюис
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- РНАктёр дубляжа
Роман
Никитин
- ФКХудожник
Федерико
Костантини
- ГФХудожник
Гари
Фриман
- ПЛХудожник
Пол
Легьер
- ЛТХудожник
Лесли
Томкинс
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ФЛХудожница
Франческа
Ло Скьяво
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- ХЗОператор
Харис
Замбарлукос
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл