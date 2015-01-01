Золушка (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Как встретить принца в лесу и стать счастливой? Экранизация любимой сказки из детства с Лили Джеймс, Хеленой Бонэм Картер и Кейт Бланшетт.



После смерти матери Эллы ее отец женился на жестокой и суровой леди Тремэйн — так из любимой дочери девушка превратилась в служанку-Золушку. Элле целыми днями приходится мыть, чистить и убирать, а заодно сносить придирки и насмешки мачехи и сводных сестер. Однако ее жизнь кардинально меняется после случайной встречи с таинственным юношей... Чтобы увидеть его снова, Золушке нужно пробраться в замок — с этим поможет не кто иной, как фея-крестная. Счастливая Элла, убегая с бала, теряет на лестнице туфельку, еще не зная, что найдет ее тот самый таинственный незнакомец, который, конечно, окажется принцем. Чем закончится романтическая история — найдет ли юноша свою возлюбленную, скрытую под маской служанки?



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