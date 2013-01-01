Железный человек 3 (фильм, 2013) смотреть онлайн

Фильм «Железный человек 3» — это третья часть популярной супергеройской франшизы о приключениях Тони Старка, известного как Железный человек. Фильм вышел на экраны в 2013 году.



Тони Старк сталк�ивается с новым опасным противником, террористом по имени Мандарин. В ходе событий выясняется, что здесь не обошлось без технологии по регенерации тканей «Экстремис», с которой Тони уже имел дело ранее. Тем временем Мандарин нападает на дом Тони, и теперь весь мир считает, что Железный человек погиб…



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