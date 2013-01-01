9.52013, Iron Man 3
Фантастика, Боевики125 мин12+
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Железный человек 3 (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Железный человек 3» — это третья часть популярной супергеройской франшизы о приключениях Тони Старка, известного как Железный человек. Фильм вышел на экраны в 2013 году.
Тони Старк сталк�ивается с новым опасным противником, террористом по имени Мандарин. В ходе событий выясняется, что здесь не обошлось без технологии по регенерации тканей «Экстремис», с которой Тони уже имел дело ранее. Тем временем Мандарин нападает на дом Тони, и теперь весь мир считает, что Железный человек погиб…
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СтранаСША, Китай
ЖанрФантастика, Боевики, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Шейн
Блэк
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актёр
Дон
Чидл
- Актёр
Гай
Пирс
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актёр
Джон
Фавро
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- СШАктриса
Стефани
Шостак
- Актёр
Пол
Беттани
- Сценарист
Дрю
Пирс
- Сценарист
Шейн
Блэк
- УЭСценарист
Уоррен
Эллис
- АГСценарист
Ади
Гранов
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- СБПродюсер
Стивен
Бруссар
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АХХудожник
Алан
Хук
- ДМХудожник
Дезма
Мерфи
- ДИХудожник
Джон
Ивс
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ДТОператор
Джон
Толл
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер