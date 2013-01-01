Железный человек 3
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Железный человек 3
9.52013, Iron Man 3
Фантастика, Боевики125 мин12+

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Железный человек 3 (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

Фильм «Железный человек 3» — это третья часть популярной супергеройской франшизы о приключениях Тони Старка, известного как Железный человек. Фильм вышел на экраны в 2013 году.

Тони Старк сталкивается с новым опасным противником, террористом по имени Мандарин. В ходе событий выясняется, что здесь не обошлось без технологии по регенерации тканей «Экстремис», с которой Тони уже имел дело ранее. Тем временем Мандарин нападает на дом Тони, и теперь весь мир считает, что Железный человек погиб…

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Страна
США, Китай
Жанр
Фантастика, Боевики, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Железный человек 3»