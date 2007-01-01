Жатва (фильм, 2007) смотреть онлайн

Кэтрин Уинтер, в прошлом ревностная христианка, а теперь верующая только в научный метод, одно за другим успешно расследует «божественные чудеса» в разных уголках мира. Однако главное испытание еe истинной веры ещe впереди: вместе со своим напарником она отправляется в американский городишко Хейвен, жители которого убеждены, что на них посланы десять казней египетских...



