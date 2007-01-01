Жатва (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, The Reaping
Ужасы, Триллер95 мин18+
О фильме
Кэтрин Уинтер, в прошлом ревностная христианка, а теперь верующая только в научный метод, одно за другим успешно расследует «божественные чудеса» в разных уголках мира. Однако главное испытание еe истинной веры ещe впереди: вместе со своим напарником она отправляется в американский городишко Хейвен, жители которого убеждены, что на них посланы десять казней египетских...
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- СХРежиссёр
Стивен
Хопкинс
- Актриса
Хилари
Суэнк
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актриса
Аннасофия
Робб
- Актёр
Стивен
Ри
- УРАктёр
Уильям
Рэгсдэйл
- ДМАктёр
Джон
МакКоннелл
- ДДАктёр
Дэвид
Дженсен
- ИЛАктриса
Ивонн
Ландри
- СГАктёр
Сэмюэл
Гарлэнд
- КХСценарист
Кэри
Хэйес
- ЧХСценарист
Чад
Хэйес
- Продюсер
Сьюзан
Дауни
- ХГПродюсер
Херб
Гейнс
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Роберт
Земекис
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- МПАктёр дубляжа
Максим
Пинскер
- СРХудожник
Скотт
Ритенер
- ДКХудожник
Джеффри
Кёрланд
- КПМонтажёр
Колби
Паркер мл.
- ПЛОператор
Питер
Леви
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл