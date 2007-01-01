Жатва (фильм, 2007) смотреть онлайн

Жатва
2007, The Reaping
Ужасы, Триллер95 мин18+

О фильме

Кэтрин Уинтер, в прошлом ревностная христианка, а теперь верующая только в научный метод, одно за другим успешно расследует «божественные чудеса» в разных уголках мира. Однако главное испытание еe истинной веры ещe впереди: вместе со своим напарником она отправляется в американский городишко Хейвен, жители которого убеждены, что на них посланы десять казней египетских...

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

