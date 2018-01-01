Биография

Дэвид Дженсен – голливудский актер, продюсер. Родился в городе Пинкнивилл штата Иллинойс (США) 23 сентября 1952 г. Начало карьеры актера Дэвида Дженсена пришлось на 1987 год. Первая картина – короткометражная лента «Уинстон» Стивена Содерберга, в которой он сыграл главную роль. Режиссер предложил начинающему актеру роль во франко-американском фантастическом триллере «Кафка» (1991 г.), после чего в том же году Дэвид Дженсен сыграл в короткометражной драме Квентина Тарантино «Бешеные Псы: Сандэнс Институт 1991. Июньская Киностудия». В дальнейшем Стивен Содерберг продолжает предлагать роли Дэвиду Дженсену, имя которого появляется в титрах исторической драмы «Царь горы» (1993 г.), криминального триллера «Там внутри» (1994 г.). За более чем 30 лет актерской карьеры Дэвид Дженсен успел сняться в сотне кинокартин, а также испытать себя в качестве продюсера на съемках короткометражного фильма «Идеальный день» (2007 г.) и драматической комедии «Король селедок» (2013 г.), в которой сыграл одну из главных ролей. При просмотре фильмы Дэвида Дженсена неизменно привлекает внимание фэнтезийная драма «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008 г.). В оскароносной картине он сыграл роль врача, присутствовавшего при рождении Бенджамина. В последние годы на счету актера немало главных ролей, но все – в короткометражных лентах начинающих режиссеров.