Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленая миля»

Режиссёры
Актёры
АктёрPaul Edgecomb
Том ХэнксTom Hanks
АктёрBrutus 'Brutal' Howell
Дэвид МорсDavid Morse
АктрисаJan Edgecomb
Бонни ХантBonnie Hunt
АктёрJohn Coffey
Майкл Кларк ДунканMichael Clarke Duncan
АктёрWarden Hal Moores
Джеймс КромуэллJames Cromwell
АктёрEduard Delacroix
Майкл ДжитерMichael Jeter
АктёрArlen Bitterbuck
Грэм ГринGraham Greene
АктёрPercy Wetmore
Даг ХатчисонDoug Hutchison
Актёр'Wild Bill' Wharton
Сэм РокуэллSam Rockwell
АктёрDean Stanton