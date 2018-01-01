Wink
Зеленая миля
Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленая миля»

Режиссёры

Фрэнк Дарабонт

Frank Darabont
Режиссёр

Актёры

Том Хэнкс

Tom Hanks
АктёрPaul Edgecomb
Дэвид Морс

David Morse
АктёрBrutus 'Brutal' Howell
Бонни Хант

Bonnie Hunt
АктрисаJan Edgecomb
Майкл Кларк Дункан

Michael Clarke Duncan
АктёрJohn Coffey
Джеймс Кромуэлл

James Cromwell
АктёрWarden Hal Moores
Майкл Джитер

Michael Jeter
АктёрEduard Delacroix
Грэм Грин

Graham Greene
АктёрArlen Bitterbuck
Даг Хатчисон

Doug Hutchison
АктёрPercy Wetmore
Сэм Рокуэлл

Sam Rockwell
Актёр'Wild Bill' Wharton
Барри Пеппер

Barry Pepper
АктёрDean Stanton

Сценаристы

Фрэнк Дарабонт

Frank Darabont
Сценарист
Стивен Кинг

Stephen King
Сценарист

Продюсеры

Фрэнк Дарабонт

Frank Darabont
Продюсер
Дэвид Валдес

David Valdes
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Валентин Голубенко

Актёр дубляжа
Александр Белявский

Актёр дубляжа

Художники

Теренс Марш

Terence Marsh
Художник
Керин Вагнер

Karyn Wagner
Художница

Монтажёры

Ричард Фрэнсис-Брюс

Richard Francis-Bruce
Монтажёр

Операторы

Дэвид Тэттерсолл

David Tattersall
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор