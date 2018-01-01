Зеленая миля (фильм, 1999) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Знакомство с «Зеленой милей» — опыт, который должен пережить каждый уважающий себя киноман. Драма от режиссера «Побега из Шоушенка» по роману Стивена Кинга заслужила репутацию одного из самых трогательных и эмоциональных фильмов в истории кино.
В американской тюрьме в блоке смертников, прозванном «Зеленой милей» из-за цвета пола, по которому ведут приговоренных к казни, работают надзиратели под руководством Пола Эджкомба. Их задача — сопровождать осужденных к электрическому стулу и сохранять порядок. Жизнь Пола меняется с появлением Джона Коффи — здоровенного чернокожего заключенного, обвиненного в жестоком убийстве двух девочек. Несмотря на устрашающий вид, Коффи оказывается кротким, добрым и наивным, словно большой ребенок. А еще Джон обладает сверхъестественным даром: он способен исцелять людей, забирая их боль и болезни. Пол, наблюдая за чудесами Коффи, начинает сомневаться в его виновности, но закон неумолим...
«Зеленая миля» заставляет задуматься о справедливости, милосердии, расизме и предвзятом отношении, которое влияет на объективность закона. Эмоциональная глубина, игра Тома Хэнкса и тонкий баланс драмы и надежды делают «Зеленую милю» пронзительным рассказом о проявлении человечности в мрачных обстоятельствах.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Криминал, Драма, Детектив
КачествоSD
Время180 мин / 03:00
Рейтинг
- Режиссёр
Фрэнк
Дарабонт
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Дэвид
Морс
- Актриса
Бонни
Хант
- Актёр
Майкл
Кларк Дункан
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- Актёр
Майкл
Джитер
- ГГАктёр
Грэм
Грин
- ДХАктёр
Даг
Хатчисон
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актёр
Барри
Пеппер
- Сценарист
Фрэнк
Дарабонт
- Сценарист
Стивен
Кинг
- Продюсер
Фрэнк
Дарабонт
- ДВПродюсер
Дэвид
Валдес
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ВГАктёр дубляжа
Валентин
Голубенко
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ТМХудожник
Теренс
Марш
- КВХудожница
Керин
Вагнер
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман