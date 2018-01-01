Зеленая миля (фильм, 1999) смотреть онлайн

Знакомство с «Зеленой милей» — опыт, который должен пережить каждый уважающий себя киноман. Драма от режиссера «Побега из Шоушенка» по роману Стивена Кинга заслужила репутацию одного из самых трогательных и эмоциональных фильмов в истории кино.



В американской тюрьме в блоке смертников, прозванном «Зеленой милей» из-за цвета пола, по которому ведут приговоренных к казни, работают надзиратели под руководством Пола Эджкомба. Их задача — сопровождать осужденных к электрическому стулу и сохранять порядок. Жизнь Пола меняется с появлением Джона Коффи — здоровенного чернокожего заключенного, обвиненного в жестоком убийстве двух девочек. Несмотря на устрашающий вид, Коффи оказывается кротким, добрым и наивным, словно большой ребенок. А еще Джон обладает сверхъестественным даром: он способен исцелять людей, забирая их боль и болезни. Пол, наблюдая за чудесами Коффи, начинает сомневаться в его виновности, но закон неумолим...



«Зеленая миля» заставляет задуматься о справедливости, милосердии, расизме и предвзятом отношении, которое влияет на объективность закона. Эмоциональная глубина, игра Тома Хэнкса и тонкий баланс драмы и надежды делают «Зеленую милю» пронзительным рассказом о проявлении человечности в мрачных обстоятельствах.

