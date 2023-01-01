Зеленая миля (в переводе Гоблина)
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Зеленая миля (в переводе Гоблина)

Зеленая миля (в переводе Гоблина) (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.21999, The Green Mile
Драмы, Криминал181 мин18+

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Сюжет

Одна из лучших экранизаций Стивена Кинга. Картина, входящая в большинство списков «Лучших фильмов всех времен». Легендарная «Зелeная миля» Фрэнка Дарабонта теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Внимание: ненормативная лексика!

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Рейтинг

9.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленая миля (в переводе Гоблина)»

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