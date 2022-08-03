Здравствуй, папа, Новый год! (фильм, 2015) смотреть онлайн

Даже в самой безумной семье можно найти место для смеха и любви. Фильм «Здравствуй, папа, Новый год!» — уморительная рождественская комедия, где Уилл Феррелл и Марк Уолберг сталкиваются в эпичной битве отцов. Соперничество двух пап заставит хохотать до слез и поверить в чудеса.



Брутальный папаша с характером Дасти приезжает в дом бывшей жены, чтобы провести Новый год с детьми, но натыкается на ее нового мужа Брэда — прилежного отчима, чья идеальность даже слегка раздражает. Их противостояние превращает подготовку к празднику в цирк: от нелепых попыток перещеголять друг друга до эпичных провалов с елкой и фейерверками. Дети, застрявшие между двух отцов, подливают масла в огонь своими проделками. Постепенно Дасти и Брэд понимают, что их война за звание «крутого папы» — билет в один конец, но выход есть: объединиться ради семейного уюта. К финалу они, хвала Санта-Клаусу, находят общий язык, доказывая, что даже два горе-отца могут собраться в одного нормального и спасти Новый год.



«Здравствуй, папа, Новый год!» 2015 года — это взрывной коктейль из семейного бардака и новогоднего веселья, неловких ситуаций и душевных моментов.

