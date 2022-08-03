Здравствуй, папа, Новый год! (фильм, 2015) смотреть онлайн
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О фильме
Даже в самой безумной семье можно найти место для смеха и любви. Фильм «Здравствуй, папа, Новый год!» — уморительная рождественская комедия, где Уилл Феррелл и Марк Уолберг сталкиваются в эпичной битве отцов. Соперничество двух пап заставит хохотать до слез и поверить в чудеса.
Брутальный папаша с характером Дасти приезжает в дом бывшей жены, чтобы провести Новый год с детьми, но натыкается на ее нового мужа Брэда — прилежного отчима, чья идеальность даже слегка раздражает. Их противостояние превращает подготовку к празднику в цирк: от нелепых попыток перещеголять друг друга до эпичных провалов с елкой и фейерверками. Дети, застрявшие между двух отцов, подливают масла в огонь своими проделками. Постепенно Дасти и Брэд понимают, что их война за звание «крутого папы» — билет в один конец, но выход есть: объединиться ради семейного уюта. К финалу они, хвала Санта-Клаусу, находят общий язык, доказывая, что даже два горе-отца могут собраться в одного нормального и спасти Новый год.
«Здравствуй, папа, Новый год!» 2015 года — это взрывной коктейль из семейного бардака и новогоднего веселья, неловких ситуаций и душевных моментов.
Рейтинг
- Режиссёр
Шон
Андерс
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Линда
Карделлини
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- Актриса
Скарлетт
Эстевес
- ОВАктёр
Оуэн
Ваккаро
- Актёр
Бобби
Каннавале
- ХБАктёр
Хэннибал
Бёресс
- Актёр
Билл
Бёрр
- ДДАктриса
Джейми
Денбо
- Сценарист
Шон
Андерс
- ДМСценарист
Джон
Моррис
- ББСценарист
Брайан
Барнс
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- Продюсер
Крис
Хенчи
- Продюсер
Адам
Маккей
- ДМПродюсер
Джон
Моррис
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ЭГХудожник
Эллиотт
Глик
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- ЭКМонтажёр
Эрик
Киссак
- БЕМонтажёр
Брэд
Е. Уилхайт
- ХМОператор
Хулио
Макат
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс