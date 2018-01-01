Биография

Оуэн Ваккаро – актер, родился в декабре 2005 года в Атланте. Оуэн растет в семье с несколькими братьями и сестрами. На съемочную площадку парень попал благодаря учительнице, которая посоветовала родителям отдать мальчика в кружок театрального искусства. Ваккаро посвятил себя изучению актерского мастерства и часто играл в спектаклях театра. Первые роли Оуэна Ваккаро в художественных фильмах «Продукт от меня» и «Дом папы» были успешными и мальчика заметили. Впоследствии он сыграл в известном фильме «Здравствуй, папа, Новый год!» и его не менее популярном продолжении. 2018 год приносит молодому актеру новую отличную роль, которая помогает раскрыть Оуэну его актерский талант. Он играет в детской фантастической приключенческой картине «Тайна дома с часами». Художественный фильм становится популярным не только среди детей, но и взрослых, а Ваккаро теперь знаменит, несмотря на его очень молодой возраст. Фильмы с Оуэном Ваккаро в 2019 году выходили на экраны буквально один за другим. Актер снялся в заметных художественных фильмах: его можно увидеть в «Шахте 9» и «Команде Марко». Скоро на экраны выйдет кинокартина «Рим», в которой талантливый молодой актер играет одну из ролей.