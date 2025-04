Биография

Скарлетт Эстевес — американская актриса кино. Родилась в Лос-Анджелесе 4 декабря 2007 года. Ее тетя по материнской линии — киноактриса Лайза Вайль. Скарлетт вошла в киноиндустрию еще ребенком. В шесть лет девочка снялась в короткометражке The Magic Bracelet и драме Someone to Love. В 2015 году, когда Скарлетт было восемь, она попробовала себя в озвучке мультфильмов, но играть в фильмах и сериалах не перестала. Параллельно девочка стала появляться в рекламных роликах. На счету Скарлетт Эстевес участие в десятках кинопроектов, в числе которых: «Здравствуй, папа, Новый год!» и «Здравствуй, папа, Новый год! 2», «Люцифер», «Дом Рэйвен», «Ультрафиолетовая и Чёрный скорпион», «Снова Рождество». Ее голосом говорят герои таких мультфильмов, как «Мой шумный дом», «Если дать мышонку печенье», «Гринч, «Миньоны: Грювитация» и «Дневники фей».