Здравствуй, папа, Новый год! 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Здравствуй, папа, Новый год! 2»

Режиссёры

Шон Андерс

Sean Anders
Режиссёр

Актёры

Уилл Феррелл

Will Ferrell
АктёрBrad
Марк Уолберг

Mark Wahlberg
АктёрDusty
Мэл Гибсон

Mel Gibson
АктёрKurt
Джон Литгоу

John Lithgow
АктёрDon
Линда Карделлини

Linda Cardellini
АктрисаSara
Алессандра Амброзио

Alessandra Ambrosio
АктрисаKaren
Оуэн Ваккаро

Owen Vaccaro
АктёрDylan (в титрах: Owen Wilder Vaccaro)
Скарлетт Эстевес

Scarlett Estevez
АктрисаMegan
Диди Костин

Didi Costine
АктрисаAdrianna
Коннор Уайз

Connor Wise
Актёр

Сценаристы

Шон Андерс

Sean Anders
Сценарист
Джон Моррис

John Morris
Сценарист
Брайан Барнс

Brian Burns
Сценарист

Продюсеры

Шон Андерс

Sean Anders
Продюсер
Аллегра Клегг

Allegra Clegg
Продюсер
Уилл Феррелл

Will Ferrell
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа

Художники

Кэрол Рэмси

Carol Ramsey
Художница

Монтажёры

Брэд Е. Уилхайт

Brad Wilhite
Монтажёр

Операторы

Хулио Макат

Julio Macat
Оператор

Композиторы

Майкл Эндрюс

Michael Andrews
Композитор