Здравствуй, папа, Новый год! 2Актёры и съёмочная группа фильма «Здравствуй, папа, Новый год! 2»
Актёры и съёмочная группа фильма «Здравствуй, папа, Новый год! 2»
Актёры
АктёрBrad
Уилл ФерреллWill Ferrell
АктёрDusty
Марк УолбергMark Wahlberg
АктёрKurt
Мэл ГибсонMel Gibson
АктёрDon
Джон ЛитгоуJohn Lithgow
АктрисаSara
Линда КарделлиниLinda Cardellini
АктрисаKaren
Алессандра АмброзиоAlessandra Ambrosio
АктёрDylan (в титрах: Owen Wilder Vaccaro)
Оуэн ВаккароOwen Vaccaro
АктрисаMegan
Скарлетт ЭстевесScarlett Estevez
АктрисаAdrianna
Диди КостинDidi Costine
Актёр