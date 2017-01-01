Здравствуй, папа, Новый год! 2 (фильм, 2017) смотреть онлайн

«Здравствуй, папа, Новый год! 2» — комедия, напичканная шутками и сердечным теплом, как индейка яблоками. Уилл Феррелл и Марк Уолберг, словно два неуклюжих эльфа, играют отцов, которые хотят подарить детям идеальное Рождество, но устраивают цирк с оленями.



Дасти и Брэд, отчим и родной отец ожидающих праздника детишек, пытаются удержать хрупкий мир, но приезд их папаш — альфа-самца Курта и недотепы Дона — превращает подготовку к семейному торжеству в хаос. Курт в исполнении Мела Гибсона — хитрый, как рысь, затевает рождественский переполох. Добрый, но неловкий, как пингвин на катке, Дон путается в собственном гуманизме. Застряв в хороводе нелепостей дети в итоге сами учат старших искать общий язык. К финалу герои вынуждены признать, что семья — это когда все вместе, даже если дедули слегка с рождественским прибабахом.



Фильм «Здравствуй, папа, Новый год! 2» — комедия, от которой и посмеешься до слез, и почувствуешь рождественский уют. Эталонная семейная история напомнит, что даже если все идет кувырком, главное — любовь и взаимопонимание.



