Здравствуй, папа, Новый год! 2 (фильм, 2017) смотреть онлайн

Здравствуй, папа, Новый год! 2
9.32017, Daddy's Home 2
Комедия95 мин12+

О фильме

«Здравствуй, папа, Новый год! 2» — комедия, напичканная шутками и сердечным теплом, как индейка яблоками. Уилл Феррелл и Марк Уолберг, словно два неуклюжих эльфа, играют отцов, которые хотят подарить детям идеальное Рождество, но устраивают цирк с оленями.

Дасти и Брэд, отчим и родной отец ожидающих праздника детишек, пытаются удержать хрупкий мир, но приезд их папаш — альфа-самца Курта и недотепы Дона — превращает подготовку к семейному торжеству в хаос. Курт в исполнении Мела Гибсона — хитрый, как рысь, затевает рождественский переполох. Добрый, но неловкий, как пингвин на катке, Дон путается в собственном гуманизме. Застряв в хороводе нелепостей дети в итоге сами учат старших искать общий язык. К финалу герои вынуждены признать, что семья — это когда все вместе, даже если дедули слегка с рождественским прибабахом.

Фильм «Здравствуй, папа, Новый год! 2» — комедия, от которой и посмеешься до слез, и почувствуешь рождественский уют. Эталонная семейная история напомнит, что даже если все идет кувырком, главное — любовь и взаимопонимание.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Здравствуй, папа, Новый год! 2»