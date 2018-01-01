Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Режиссёры

Дэвид Финчер

David Fincher
Режиссёр

Актёры

Брэд Питт

Brad Pitt
АктёрBenjamin Button
Кейт Бланшетт

Cate Blanchett
АктрисаDaisy
Джулия Ормонд

Julia Ormond
АктрисаCaroline
Тараджи П. Хенсон

Taraji P. Henson
АктрисаQueenie
Джейсон Флеминг

Jason Flemyng
АктёрThomas Button
Джаред Харрис

Jared Harris
АктёрCaptain Mike
Тильда Суинтон

Tilda Swinton
АктрисаElizabeth Abbott
Махершала Али

Mahershala Ali
АктёрTizzy (в титрах: Mahershalalhashbaz Ali)
Эль Фаннинг

Elle Fanning
АктрисаDaisy Age 7
Элиас Котеас

Elias Koteas
АктёрMonsieur Gateau

Сценаристы

Эрик Рот

Eric Roth
Сценарист
Робин Суикорд

Robin Swicord
Сценарист
Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Francis Scott Fitzgerald
Сценарист

Продюсеры

Сиан Чаффин

Ceán Chaffin
Продюсер
Кэтлин Кеннеди

Kathleen Kennedy
Продюсер
Фрэнк Маршалл

Frank Marshall
Продюсер
Джим Дэвидсон

Jim Davidson
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Александра Назарова

Актриса дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа

Художники

Мишель Лалиберт

Michele Laliberte
Художница
Рэнди Мур

Randy Moore
Художник
Жаклин Уэст

Jacqueline West
Художница
Виктор Дж. Золфо

Victor J. Zolfo
Художник

Монтажёры

Кирк Бакстер

Kirk Baxter
Монтажёр
Энгус Уолл

Angus Wall
Монтажёр

Операторы

Клаудио Миранда

Claudio Miranda
Оператор

Композиторы

Александр Деспла

Alexandre Desplat
Композитор