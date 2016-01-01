Яна+Янко (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Яна Титова — успешная женщина, главный редактор гламурного журнала о моде. Яну совершенно не беспокоит, что в тридцать восемь лет у неe нет, ни мужа, ни детей. Но однажды обстоятельства складываются так, что Яне ради пиара приходится стать приемной матерью для маленького детдомовца — цыгана по имени Янко. Усыновляя мальчика на глазах у всей страны и делая из этого настоящее шоу, Яна еще не подозревает, что этот своенравный хулиган перевернет ее жизнь вверх тормашками. Янко будет перечить своей «приемной мамочке» по каждому поводу, срывать ее светские мероприятия, мешать работе, сводить с ума наемных нянь и отваживать от Яны любовников.



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