Я, снова я и Ирэн
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Я, снова я и Ирэн

Я, снова я и Ирэн (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.22000, Me, Myself & Irene
Комедия111 мин18+

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О фильме

У полицейского Чарли раздвоение личности. Одна его сторона вежливая и обходительная, а другая - грубая и беспардонная. И вот однажды обе его сущности влюбляются в одну девушку.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я, снова я и Ирэн»