Wink
Детям
Все любят китов
Актёры и съёмочная группа фильма «Все любят китов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Все любят китов»

Режиссёры

Кен Куопис

Кен Куопис

Ken Kwapis
Режиссёр

Актёры

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор

Drew Barrymore
АктрисаRachel Kramer
Джон Красински

Джон Красински

John Krasinski
АктёрAdam Carlson
Кристен Белл

Кристен Белл

Kristen Bell
АктрисаJill Jerard
Дермот Малруни

Дермот Малруни

Dermot Mulroney
АктёрColonel Scott Boyer
Тим Блейк Нельсон

Тим Блейк Нельсон

Tim Blake Nelson
АктёрPat Lafayette
Винесса Шоу

Винесса Шоу

Vinessa Shaw
АктрисаKelly Meyers
Тед Дэнсон

Тед Дэнсон

Ted Danson
АктёрJ.W. McGraw
Стивен Рут

Стивен Рут

Stephen Root
АктёрGovernor Haskell
Джон Майкл Хиггинс

Джон Майкл Хиггинс

John Michael Higgins
АктёрWes Handrick
Джеймс Легро

Джеймс Легро

James Le Gros
АктёрKarl Hootkin

Сценаристы

Джек Эмиел

Джек Эмиел

Jack Amiel
Сценарист
Майкл Беглер

Майкл Беглер

Michael Begler
Сценарист

Продюсеры

Стюарт М. Бессер

Стюарт М. Бессер

Stuart M. Besser
Продюсер
Тим Беван

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Лиза Чейсин

Лиза Чейсин

Liza Chasin
Продюсер
Эрик Феллнер

Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Василиса Воронина

Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Илья Исаев

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Иван Жарков

Иван Жарков

Актёр дубляжа

Художники

Скотт Миэн

Скотт Миэн

Scott Meehan
Художник
Шэй Канлифф

Шэй Канлифф

Shay Cunliffe
Художница
Джеймс Эдвард Феррелл мл.

Джеймс Эдвард Феррелл мл.

James Edward Ferrell Jr.
Художник

Операторы

Джон Бэйли

Джон Бэйли

John Bailey
Оператор

Композиторы

Клифф Эйдельман

Клифф Эйдельман

Cliff Eidelman
Композитор