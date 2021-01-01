Все хорошо (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Все хорошо» (2021) рассказывает о мальчике, который сбегает из больницы в канун Нового года, чтобы найти подругу. Полина Гухман и Егор Корешков в драмеди о новогодних чудесах от автора фильма «Алеша Попович и Тугарин Змей».



Гоша не похож на обычных детей: соприкосновение с микробами и вирусами для него крайне опасно. Поэтому он всю жизнь проводит в больнице. Но однажды мальчик сбегает из-под надзора, чтобы найти свою единственную подругу, выписавшуюся из клиники. На улице Гоша едва не попадает под машину, после чего знакомится с Валерой, взрослым, но непутевым курьером, который гораздо больше похож на ребенка, чем сам Гоша. У Валеры сегодня намечено неотложное дело, на которое он берет мальчика с собой. Новые знакомые отправляются в путешествие по зимней Москве, полное приключений и неожиданных встреч.



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