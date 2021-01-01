Все хорошо (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Фильм «Все хорошо» (2021) рассказывает о мальчике, который сбегает из больницы в канун Нового года, чтобы найти подругу. Полина Гухман и Егор Корешков в драмеди о новогодних чудесах от автора фильма «Алеша Попович и Тугарин Змей».
Гоша не похож на обычных детей: соприкосновение с микробами и вирусами для него крайне опасно. Поэтому он всю жизнь проводит в больнице. Но однажды мальчик сбегает из-под надзора, чтобы найти свою единственную подругу, выписавшуюся из клиники. На улице Гоша едва не попадает под машину, после чего знакомится с Валерой, взрослым, но непутевым курьером, который гораздо больше похож на ребенка, чем сам Гоша. У Валеры сегодня намечено неотложное дело, на которое он берет мальчика с собой. Новые знакомые отправляются в путешествие по зимней Москве, полное приключений и неожиданных встреч.
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Информация
Рейтинг
- ЕХРежиссёр
Елена
Хазанова
- Актёр
Егор
Корешков
- ММАктёр
Майк
Малтон
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- Актриса
Полина
Гухман
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Григорий
Калинин
- Актёр
Игорь
Ясулович
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- КВСценарист
Константин
Виткин
- Сценарист
Максим
Свешников
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- ЕХСценарист
Елена
Хазанова
- АВПродюсер
Артём
Виткин
- ГГПродюсер
Григорий
Грановский
- АНПродюсер
Александр
Николаев
- МДПродюсер
Михаил
Дворкович
- Оператор
Федор
Стручев