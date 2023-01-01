Wink
Фильмы
Властелин колец. Возвращение короля
Актёры и съёмочная группа фильма «Властелин колец. Возвращение короля»

Режиссёры

Питер Джексон

Peter Jackson
Режиссёр

Актёры

Элайджа Вуд

Elijah Wood
АктёрFrodo
Вигго Мортенсен

Viggo Mortensen
АктёрAragorn
Шон Эстин

Sean Astin
АктёрSam
Иэн Маккеллен

Ian McKellen
АктёрGandalf
Орландо Блум

Orlando Bloom
АктёрLegolas
Доминик Монахэн

Dominic Monaghan
АктёрMerry
Билли Бойд

Billy Boyd
АктёрPippin
Энди Серкис

Andy Serkis
АктёрGollum / Smeagol
Миранда Отто

Miranda Otto
АктрисаEowyn
Бернард Хилл

Bernard Hill
АктёрTheoden

Сценаристы

Фрэн Уолш

Fran Walsh
Сценарист
Филиппа Бойенс

Philippa Boyens
Сценарист
Питер Джексон

Peter Jackson
Сценарист
Дж.Р.Р. Толкин

J.R.R. Tolkien
Сценарист

Продюсеры

Питер Джексон

Peter Jackson
Продюсер
Барри М. Осборн

Barrie M. Osborne
Продюсер
Фрэн Уолш

Fran Walsh
Продюсер

Актёры дубляжа

Григорий Анашкин

Актёр дубляжа
Алексей Рязанцев

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Рогволд Суховерко

Актёр дубляжа
Олег Вирозуб

Актёр дубляжа

Художники

Джо Бликли

Joe Bleakley
Художник
Саймон Брайт

Simon Bright
Художник
Филип Айви

Philip Ivey
Художник
Найла Диксон

Ngila Dickson
Художница
Ричард Тейлор

Richard Taylor
Художник
Дэн Хенна

Dan Hennah
Художник
Алан Ли

Alan Lee
Художник

Монтажёры

Джэми Селкирк

Jamie Selkirk
Монтажёр

Операторы

Эндрю Лесни

Andrew Lesnie
Оператор

Композиторы

Говард Шор

Howard Shore
Композитор