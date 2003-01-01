Властелин колец. Возвращение короля (фильм, 2003) смотреть онлайн

Властелин колец. Возвращение короля
9.72003, Властелин колец. Возвращение короля
Фэнтези, Драма192 мин12+

О фильме

«Властелин колец. Возвращение короля» — заключительная часть грандиозной трилогии Питера Джексона. Первое в истории кинематографа фэнтези, удостоенное «Оскара» в категории «Лучший фильм», собрало свыше миллиарда долларов и стало самым кассовым проектом 2003 года.

Фродо и Сэм, измотанные Кольцом Всевластия, пробираются к Роковой горе, ведомые коварным Голлумом. Арагорн, Гэндальф и их союзники сражаются с ордами Саурона, защищая Минас Тирит в отчаянной осаде. Голлум предает Фродо, но Сэм помогает другу нести бремя Кольца. Армия Арагорна бросает вызов у Черных врат, чтобы отвлечь Саурона. В финале решается судьба Средиземья.

Фильм «Властелин колец. Возвращение короля» — величественный финал трилогии, где эпичные битвы соседствуют с пронзительной драмой. Это кино, которое заставляет поверить: даже маленький хоббит может изменить мир, если рядом верный друг.

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
192 мин / 03:12

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Властелин колец. Возвращение короля»