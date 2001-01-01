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Властелин колец. Братство кольца (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
«Властелин колец: Братство кольца» — фильм 2001 года и первая часть легендарной киносаги режиссера Питера Джексона.
Жизнь в Шире тиха и нетороплива. Бильбо Бэггинс стар — шутка л�и: 111 лет! — но держится молодцом. Тем не менее хоббит уже подумывает над тем, как передаст племяннику Фродо все нажитое за долгую жизнь: дом, фамильные ценности, загадочное волшебное кольцо. Хотя нет, кольцо он, пожалуй, оставит себе. Ведь это Бильбо нашел магическое украшение в пещере. Это его кольцо, только его. Его прелесть. Жаль, старый друг — серый маг Гэндальф — уверяет, что колечко чрезвычайно опасно, а далеко-далеко на юго-востоке Средиземья уже пробудилось старое зло, жаждущее вернуть артефакт.
Фильм получил признание за масштаб, режиссуру, визуальные эффекты и верность духу оригинала — роману британского писателя Джона Толкина. Смотреть «Властелин колец: Братство кольца» означает прикоснуться к классике современного кинематографа.
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СтранаСША, Новая Зеландия
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время171 мин / 02:51
Рейтинг
- Режиссёр
Питер
Джексон
- Актёр
Элайджа
Вуд
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актёр
Шон
Эстин
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актёр
Билли
Бойд
- ДМАктёр
Доминик
Монахэн
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- Актёр
Орландо
Блум
- Актёр
Шон
Бин
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- ФУСценарист
Фрэн
Уолш
- Сценарист
Филиппа
Бойенс
- Сценарист
Питер
Джексон
- ДТСценарист
Дж.Р.Р.
Толкин
- Продюсер
Питер
Джексон
- Продюсер
Барри
М. Осборн
- ТСПродюсер
Тим
Сандерс
- ФУПродюсер
Фрэн
Уолш
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Елистратов
- РСАктёр дубляжа
Рогволд
Суховерко
- ГКАктёр дубляжа
Геннадий
Карпов
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ДБХудожник
Джо
Бликли
- ФАХудожник
Филип
Айви
- НДХудожница
Найла
Диксон
- РТХудожник
Ричард
Тейлор
- ДХХудожник
Дэн
Хенна
- АЛХудожник
Алан
Ли
- ДГМонтажёр
Джон
Гилберт
- ЭЛОператор
Эндрю
Лесни
- Композитор
Говард
Шор