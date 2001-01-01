Властелин колец. Братство кольца (фильм, 2001) смотреть онлайн

«Властелин колец: Братство кольца» — фильм 2001 года и первая часть легендарной киносаги режиссера Питера Джексона.



Жизнь в Шире тиха и нетороплива. Бильбо Бэггинс стар — шутка л�и: 111 лет! — но держится молодцом. Тем не менее хоббит уже подумывает над тем, как передаст племяннику Фродо все нажитое за долгую жизнь: дом, фамильные ценности, загадочное волшебное кольцо. Хотя нет, кольцо он, пожалуй, оставит себе. Ведь это Бильбо нашел магическое украшение в пещере. Это его кольцо, только его. Его прелесть. Жаль, старый друг — серый маг Гэндальф — уверяет, что колечко чрезвычайно опасно, а далеко-далеко на юго-востоке Средиземья уже пробудилось старое зло, жаждущее вернуть артефакт.



Фильм получил признание за масштаб, режиссуру, визуальные эффекты и верность духу оригинала — роману британского писателя Джона Толкина. Смотреть «Властелин колец: Братство кольца» означает прикоснуться к классике современного кинематографа.



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