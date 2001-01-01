Властелин колец. Братство кольца
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Властелин колец. Братство кольца
9.62001, Властелин колец. Братство кольца
Фэнтези, Драма171 мин12+

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Властелин колец. Братство кольца (фильм, 2001) смотреть онлайн

О фильме

«Властелин колец: Братство кольца» — фильм 2001 года и первая часть легендарной киносаги режиссера Питера Джексона.

Жизнь в Шире тиха и нетороплива. Бильбо Бэггинс стар — шутка ли: 111 лет! — но держится молодцом. Тем не менее хоббит уже подумывает над тем, как передаст племяннику Фродо все нажитое за долгую жизнь: дом, фамильные ценности, загадочное волшебное кольцо. Хотя нет, кольцо он, пожалуй, оставит себе. Ведь это Бильбо нашел магическое украшение в пещере. Это его кольцо, только его. Его прелесть. Жаль, старый друг — серый маг Гэндальф — уверяет, что колечко чрезвычайно опасно, а далеко-далеко на юго-востоке Средиземья уже пробудилось старое зло, жаждущее вернуть артефакт.

Фильм получил признание за масштаб, режиссуру, визуальные эффекты и верность духу оригинала — роману британского писателя Джона Толкина. Смотреть «Властелин колец: Братство кольца» означает прикоснуться к классике современного кинематографа.

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Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
171 мин / 02:51

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Властелин колец. Братство кольца»