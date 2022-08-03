Везучий случай HD (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Везучий случай HD
Комедия89 мин18+
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О фильме
Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет, который даже не помнит, кто и как покупал. А билет оказывается выигрышный — 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга! Да чего уж там, для целого отдела продавцов — Валерки и его друзей. Выигрыш решили делить на всех, устроили гулянку, настроили планов… но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А жены следуют за ними по пятам.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
3.6 IMDb
- РСРежиссёр
Роман
Самгин
- Актёр
Андрей
Рожков
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актёр
Вячеслав
Мясников
- Актриса
Юлия
Михалкова
- Актёр
Алексей
Маклаков
- Актриса
Олеся
Железняк
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актриса
Ольга
Дибцева
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- МШХудожница
Мария
Швачкина
- ВДХудожник
Вячеслав
Дерменжи
- ДНМонтажёр
Дмитрий
Нарезкин
- Оператор
Михаил
Дементьев
- Композитор
Иван
Канаев
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов