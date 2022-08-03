Вэлиант: Пернатый спецназ (фильм, 2005) смотреть онлайн

Вэлиант: Пернатый спецназ
Вэлиант: Пернатый спецназ

На фронтах Второй мировой сражаются все. В том числе и птицы из Королевского голубиного управления. Их работа опасна, но престижна. И юный голубь Валиант больше всего на свете хочет стать членом этой команды.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

