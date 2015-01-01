Убийца (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Захватывающий криминальный боевик от Дени Вильнева, в котором агент ФБР борется с наркоторговцами. В главных ролях Эмили Блант и Бенисио Дель Торо.



На опасном пограничном участке между США и Мексикой разгорается схватка между представителями наркокартеля и американскими спецслужбами. Полиция обнаруживает трупы, замурованные в доме одного мексиканца, и вскоре начинается расследование с целью выяснить, кем были жертвы — заложниками или наркоторговцами. Сотрудники выходят на след наркобарона по прозвищу Палач, который занимается отмыванием денег и похищениями людей. Агент ФБР Кейт Мэйсер получает предложение присоединиться к специальной миссии для ликвидации опасного гангстера на его собственной территории.



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