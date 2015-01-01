Убийца (фильм, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Захватывающий криминальный боевик от Дени Вильнева, в котором агент ФБР борется с наркоторговцами. В главных ролях Эмили Блант и Бенисио Дель Торо.
На опасном пограничном участке между США и Мексикой разгорается схватка между представителями наркокартеля и американскими спецслужбами. Полиция обнаруживает трупы, замурованные в доме одного мексиканца, и вскоре начинается расследование с целью выяснить, кем были жертвы — заложниками или наркоторговцами. Сотрудники выходят на след наркобарона по прозвищу Палач, который занимается отмыванием денег и похищениями людей. Агент ФБР Кейт Мэйсер получает предложение присоединиться к специальной миссии для ликвидации опасного гангстера на его собственной территории.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дени
Вильнёв
- Актриса
Эмили
Блант
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Виктор
Гарбер
- Актёр
Джон
Бернтал
- Актёр
Дэниэл
Калуя
- Актёр
Джеффри
Донован
- РМАктёр
Рауль
�Макс Трухильо
- ХСАктёр
Хулио
Седильо
- ХРАктёр
Хэнк
Роджерсон
- Сценарист
Тейлор
Шеридан
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Тэд
Лакинбилл
- Продюсер
Трент
Лакинбилл
- ЭМПродюсер
Эдвард
МакДоннел
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- АЧАктёр дубляжа
Алексей
Черных
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- ДУМонтажёр
Джо
Уокер
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- ЙЙКомпо�зитор
Йохан
Йоханнссон