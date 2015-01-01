Убийца (в переводе Гоблина)
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Убийца (в переводе Гоблина)

Убийца (в переводе Гоблина) (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Sicario
Боевики, Триллеры116 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Обласканный критикой фильм Дени Вильнева теперь доступен в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Образцовая агентесса ФБР Кейт Мейсер принимает предложение присоединиться к специальной команде, ведущей охоту на главу мексиканского наркокартеля. Довольно быстро Кейт понимает, что у ее новых коллег особое отношение к закону, и оказывается перед серьезной моральной дилеммой.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийца (в переводе Гоблина)»

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