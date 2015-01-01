Убийца (в переводе Гоблина) (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.12015, Sicario
Боевики, Триллеры116 мин18+
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Сюжет
Обласканный критикой фильм Дени Вильнева теперь доступен в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Образцовая агентесса ФБР Кейт Мейсер принимает предложение присоединиться к специальной команде, ведущей охоту на главу мексиканского наркокартеля. Довольно быстро Кейт понимает, чт�о у ее новых коллег особое отношение к закону, и оказывается перед серьезной моральной дилеммой.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Дени
Вильнёв
- Актриса
Эмили
Блант
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Виктор
Гарбер
- Актёр
Джон
Бернтал
- Актёр
Дэниэл
Калуя
- Актёр
Джеффри
Донован
- РМАктёр
Рауль
Макс Трухильо
- ХСАктёр
Хулио
Седильо
- ХРАктёр
Хэнк
Роджерсон
- Сценарист
Тейлор
Шеридан
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Тэд
Лакинбилл
- Продюсер
Трент
Лакинбилл
- ЭМПродюсер
Эдвард
МакДоннел
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- АЧАктёр дубляжа
Алексей
Черных
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- ДУМонтажёр
Джо
Уокер
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- ЙЙКомпозитор
Йохан
Йоханнссон