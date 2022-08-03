Убежать, догнать, влюбиться! (фильм, 2015) смотреть онлайн

Борис сбегает от своей австрийской невесты на Северный Кавказ, где по воле случая становится учителем музыки для местной девушки Нины. Нина не хочет выходить замуж за жениха, найденного отцом, и всеми силами пытается оттянуть свадьбу. В этом ей помогает Борис: он решает украсть Нину по местному обычаю, и теперь они вынуждены скрываться не только от ее жениха, но и от внезапно прилетевшей невесты Бориса.

