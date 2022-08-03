Убежать, догнать, влюбиться!
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Убежать, догнать, влюбиться!

Убежать, догнать, влюбиться! (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.52015, Убежать, догнать, влюбиться!
Комедия78 мин12+

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О фильме

Борис сбегает от своей австрийской невесты на Северный Кавказ, где по воле случая становится учителем музыки для местной девушки Нины. Нина не хочет выходить замуж за жениха, найденного отцом, и всеми силами пытается оттянуть свадьбу. В этом ей помогает Борис: он решает украсть Нину по местному обычаю, и теперь они вынуждены скрываться не только от ее жениха, но и от внезапно прилетевшей невесты Бориса.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убежать, догнать, влюбиться!»