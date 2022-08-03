Убежать, догнать, влюбиться! (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.52015, Убежать, догнать, влюбиться!
Комедия78 мин12+
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О фильме
Борис сбегает от своей австрийской невесты на Северный Кавказ, где по воле случая становится учителем музыки для местной девушки Нины. Нина не хочет выходить замуж за жениха, найденного отцом, и всеми силами пытается оттянуть свадьбу. В этом ей помогает Борис: он решает украсть Нину по местному обычаю, и теперь они вынуждены скрываться не только от ее жениха, но и от внезапно прилетевшей невесты Бориса.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
4.9 IMDb
- МШРежиссёр
Михаил
Шевчук
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Константин
Крюков
- Актёр
Владимир
Этуш
- Актёр
Владимир
Зельдин
- ЮОАктёр
Юсуп
Омаров
- ЮВАктриса
Юлика
Вагнер
- АРАктёр
Александр
Резалин
- ТДАктриса
Теона
Дольникова
- МКАктриса
Мария
Кудрявцева
- Актёр
Эрик
Яралов
- Сценарист
Илья
Тилькин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- НПХудожница
Наталия
Попкова
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- РГОператор
Рафик
Галеев
- ДЕКомпозитор
Дато
Евгенидзе