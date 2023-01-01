Биография

Мария Кудрявцева — российская актриса театра и кино. Родилась 08 февраля 1988 года в Москве. После окончания школы поступила в Российский государственный институт театрального искусства, где получила актерское образование под руководством Эдуарда Ливнева. С 2011 по 2013 года во время работы в Московском Независимом театре Мария Кудрявцева сыграла множество ролей в таких спектаклях, как «Женитьба», «Доходное место», «Декамерон», а также «А зори здесь тихие». В 2011 году дипломированная актриса начала работать в одном из московских театров, а также сниматься в телесериалах. Путь актрисы на телевидении начался с небольших, но заметных ролей в сериалах «Универ», «Паутина», «Супруги — 2» и других. В 2013 году актриса получила роль воспитательницы в сериале «СашаТаня», а также сыграла в полнометражном кино. Можно увидеть небольшие, но запоминающиеся роли Марии Кудрявцевой в фильмах «Ботаны», «Спасти Пушкина», «Беглец» и прочих.