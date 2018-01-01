Биография

Александр Резалин — российский актер театра и кино. Заслуженный артист России. Родился в Москве 22 сентября 1958 года. Путь к актерскому ремеслу у Александра не был прямым. После школы поступил в институт инженеров железнодорожного транспорта, окончив который, год работал по специальности. Поняв, к чему на самом деле лежит его душа, получил второе образование — в Школе-студии МХАТ. В разные годы работал в театрах «Сатирикон» и «Летучая мышь», Театре Луны и Театре на Таганке. В 2012 году начал преподавать во ВГИКе. На счету Александра Резалина порядка сотни кинопроектов. Среди фильмов и сериалов с участием актера — «Китайскiй сервизъ», «Идеальная пара», «Ледниковый период», «Московская сага», «Есенин», «Охотник», «Тяжелый песок», «Высший пилотаж», «Жуков», «Черные волки», «Легавый», «У вас будет ребенок», «Гетеры майора Соколова», «Город», «Власик. Тень Сталина», «Шакал», «Частица вселенной», «Мурка», «Мама», «Водоворот», «Дама с собачкой», «Алиса против правил», «Пазл» и «Внутри убийцы». Он также принял участие в дубляже на русский язык фантастического боевика «Дежавю» и мультфильма «Рататуй».