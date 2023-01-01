Биография

Эрик Яралов — актер театра, кино и дубляжа. Родился 5 декабря 1982 года. В 1999 году получил музыкальное образование в школе имени Мравинского и спустя пять лет окончил Санкт-Петербургскую Театральную академию искусств. Позднее также обучался в Академии молодых певцов Мариинского театра и Армянской консерватории. Еще будучи студентом, Эрик Яралов дебютировал в криминальной драме «Крот 2» 2002 года. В фильмографии актера числится более 70 работ, в том числе такие известные ленты, как «Библиотекарь», «Чебурашка», «Казанова», «Гости из прошлого», «Хор», «Подкидыш», «Домашний арест», «Ивановы-Ивановы». Кроме того, Яралов дублировал роли в зарубежных лентах «Я люблю тебя, Филлип Моррис» и «Одинокий мужчина».