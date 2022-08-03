Цена измены (фильм, 2005) смотреть онлайн
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О фильме
Захватывающий триллер, в котором одна интрижка рушит семью главного героя. В главных ролях — Клайв Оуэн и Дженнифер Энистон.
Рекламный агент Чарльз Шай ведет размеренную жизнь с женой Дианой и дочерью Эми, страдающей диабетом первой степени. Для лечения девочке необходимо дорогостоящее лекарство, и семья уже почти семь лет копит деньги на его приобретение. Однажды утром, когда Чарльз садится на поезд до Манхэттена, он обнаруживает, что его бумажник остался дома. Внезапно к нему подходит обворожительная красавица Люсинда Харрис и предлагает свою помощь. Они начинают общаться и вскоре понимают, что между ними есть взаимное притяжение. После некоторого времени, проведенного вместе, парочка отправляется в отель. Однако посреди ночи в их номер вторгается незнакомец по имени Филип ЛяРош и нападает на Чарльза и Люсинду. На следующий день бандит шантажирует Чарльза, требуя у него деньги, предназначенные для лечения дочери.
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Рейтинг
- Режиссёр
Микаэль
Хофстрём
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- МДАктриса
Мелисса
Джордж
- ЭТАктриса
Эддисон
Тимлин
- Актёр
Иксзибит
- ТКАктёр
Том
Конти
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- СБСценарист
Стюарт
Битти
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- МКПродюсер
Марк
Купер
- Продюсер
Джон
Гордон
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- НУХудожница
Натали
Уорд
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- ПБОператор
Питер
Бижу
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр