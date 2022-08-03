Захватывающий триллер, в котором одна интрижка рушит семью главного героя. В главных ролях — Клайв Оуэн и Дженнифер Энистон.



Рекламный агент Чарльз Шай ведет размеренную жизнь с женой Дианой и дочерью Эми, страдающей диабетом первой степени. Для лечения девочке необходимо дорогостоящее лекарство, и семья уже почти семь лет копит деньги на его приобретение. Однажды утром, когда Чарльз садится на поезд до Манхэттена, он обнаруживает, что его бумажник остался дома. Внезапно к нему подходит обворожительная красавица Люсинда Харрис и предлагает свою помощь. Они начинают общаться и вскоре понимают, что между ними есть взаимное притяжение. После некоторого времени, проведенного вместе, парочка отправляется в отель. Однако посреди ночи в их номер вторгается незнакомец по имени Филип ЛяРош и нападает на Чарльза и Люсинду. На следующий день бандит шантажирует Чарльза, требуя у него деньги, предназначенные для лечения дочери.



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