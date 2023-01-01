Биография

Мелисса Джордж – актриса, получившая известность благодаря фильмам «Цена измены», «30 дней ночи», «Лечение». Она также делает успешную карьеру предпринимателя. Мелисса родилась 6 августа 1976 года. С детства занималась в модельном агентстве и в 16 лет была признана лучшей моделью года Западной Австралии. Тогда же ее взяли сниматься в сериале «Домой и в путь» – это стало началом кинокарьеры девушки. В 1996 году она разработала серию женского белья «Ангел» и создала серию видеозанятий, помогающих сохранить фигуру. В 1997 году девушка переехала из Австралии в Лос-Анджелес. С 2000 по 2012 год мужем Мелиссы был режиссер Клаудио Дабед. В 2011-2016 годах она жила с продюсером Жаном-Давидом Бланком и родила от него двух сыновей – Рафаэля (2014) и Солала Сэмюэля Гленна (2015). Существенный прорыв в кинокарьере у Мелиссы произошел в 2003 году, когда ей достались роли сразу в двух в сериалах: «Шпионка» и «Друзья». Большие роли Мелиссе Джордж предложили в 2005 году в картинах «Ужас Амитивилля» и «Цена измены». Очень насыщенным для актрисы стал 2006 год: она снималась в драматической истории «Музыка внутри», в киноверсии «30 дней ночи», в триллерах «Камера пыток» и «Туристас». Настоящую известность принес Мелиссе Джордж телесериал «Лечение» (2008-2011) – за роль Лоры, пациентки главного героя-врача, актриса была номинирована на премию «Золотой Глобус».