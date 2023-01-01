Биография

Актер и продюсер современного кино Джон Гордон, американец. Биография этой личности мало известна, но яркая карьера в кино гармонично вписалась в историю киноискусства. Фильм Джона Гордона «Мой парень псих» 2013 года, где он был продюсером и звукооператором, был представлен на «Оскар» сразу по нескольким номинациям. «Афера по-американски» 2014 года также была представлена на эту престижную премию в номинации «Лучший фильм года». Это лучшая характеристика творчества в кино. Как кинопродюсер и звукооператор Джон Гордон участвовал в съемках 21 фильма. Как уже было сказано, многие из этих лент имели успех, как у зрителя, так и у критиков в мире. Очень интересные ленты «Братья Гримм», «Цена измены», «Неукротимые сердца» известны отечественному зрителю. Во многих из них продюсер принимал непосредственное участие в съемочном процессе, не ограничиваясь только функциями организатора. Он был и в роли звукооператора в фильмах «Догма» и «Молчаливый Боб наносит удар», в роли актера. Роли Джона Гордона подкупают своей естественностью и прямым видением ситуации в реальном ее выражении. Как прославившийся деятель кино он снялся в нескольких частях биографического международного сериала о киноискусстве. Женат, проживает в Лос-Анджелесе, не оставляет работу над фильмами. Вся карьера укладывается в годы 1997-2015, но оказывается гораздо шире в плане продолжающейся активной деятельности.